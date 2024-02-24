Кирило Буданов зазначив, що певні елементи російської агентури вже відомі.

Влада Російської Федерації розробили плани по зриву поставок допомоги від країн Заходу для України. Окупанти вже кілька разів намагалися це реалізувати, але безуспішно.

"Нам чітко відомо, що плани по дестабілізації ситуації і по зриву систем постачання західних озброєнь розроблені, вони існують. Певні елементи саме через агентурну роботу нам відомі. Вони планують, це нормально, розробляють", - розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

При цьому він вказав, що росіяни вже кілька разів намагалися зірвати поставки техніки в Україну, але безуспішно. За його словами, українська сторона буде готова, якщо Кремль вдасться до подібних дій знову.

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"Агенти" РФ у світі - останні новини

Про широку російську шпигунську мережу повідомлялося вже давно. Агенти РФ діють через дипломатичні та громадянські організації під виглядом активістів та дипломатів.

Посол України в Аргентині Юрій Клименко заявив, що за час повномасштабної війни проти українців близько 35 тисяч громадян Росії переїхали до Аргентини, і серед них є агентура російських спецслужб.

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