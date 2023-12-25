Йдеться про статтю NYT - американські журналісти писали, що Путін з вересня сигналізує світу про готовність "до миру".

У створенні тексту The New York Times щодо "мирних" сигналів від Путіна Заходу брали участь "завербовані" РФ американські журналісти.

Про це стверджує Центр протидії дезінформації України у своєму повідомленні на Facebook 25 грудня.

"Для написання цього тексту РФ задіяла американських журналістів, завербованих за часів їхньої роботи в Росії", - каже ЦПД.

Там підкреслили, що "довга" війна з Україною виснажує ресурси та економіку РФ. Тож не виключено, що Путін дійсно зацікавлений у мирних переговорах:

Однак сигнали, про які свідчить Росія відповідним матеріалом, мають на меті інше. По-перше, їх ймовірна ціль - перешкодити отриманню подальшої військової допомоги для ЗСУ від Заходу.

Також слід розглядати це як спробу "додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" Путіну частину української території", заявляє ЦПД.

Відомство підкреслило, що не можна забувати головне: Путін "сигналізує" про "мир", інвестуючи все більше грошей у спроможності російського ВПК і нарощуючи кадрову армію для війни з Україною. "У статті про це, звісно, не йдеться", - резюмували там.

В ГУР оцінили "сигнали від Путіна", про які каже NYT

Нагадаємо, стаття The New York Times щодо "сигналів" Путіна вийшла 23 грудня. В матеріалі журналістів йшлося про те, що диктатор активно показує Заходу через свої дипломатичні джерела ще з вересня, що він готовий до "миру" з Україною.

Напередодні речник ГУР Андрій Юсов оцінив, чи дійсно це так. За його словами, слід оцінювати такі матеріали критично та задуматися, що за цим може стояти. Позиція України незмінна - вона зацікавлена у закінченні війни, але лише зі збереженням статусу "українська територія" щодо всіх своїх земель та кордонів станом на роки набуття незалежності (тобто включно з Кримом та сходом України), акцентував він.

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