До місцевого населення "біженці" ставляться з характерною для російського шовінізму зверхністю.

За час повномасштабної війни близько 35 тисяч громадян Росії переїхали до Аргентини, і серед них є агентура російських спецслужб. Про це заявив посол України в Аргентині Юрій Клименко в коментарі "Голосу Америки".

Він зазначив, що близько 10 тисяч із них – це жінки, які хотіли просто народити дитину в Аргентині, щоб таким чином отримати місцеве громадянство, яке дозволяє легше подорожувати світом, ніж російське.

"Більшість із них є доволі фінансово забезпеченими, вони не працюють, живуть у доволі комфортних умовах, переважна більшість із них не володіє іспанською мовою. Але ж тут треба чітко усвідомлювати, хто є хто. Тому що серед цих 35 тисяч росіян, які сюди прибули, впевнений, є представники і російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території і зміцнити свої позиції в Латинській Америці", – зазначає посол.

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За словами дипломата, ставлення до росіян з боку аргентинців не є аж надто прихильним. Місцеві переважно сприймають їх "стримано-насторожено", адже ці люди вже асоціюються з країною-агресором. Хоча деякі аргентинці навпаки "з певним співчуттям" ставляться до росіян, які намагаються видавати себе за біженців від путінського режиму.

"При цьому я хотів би підкреслити одну характерну рису, яка є помітною. Це російський великодержавний шовінізм, який простежується у їхній поведінці й тут. (...) Це стосується ставлення до представників Латинської Америки, передусім пересічних аргентинців. Тобто це така зверхність щодо місцевого населення", – розповідає Клименко.

Росіяни в Аргентині

Як писав УНІАН, торік росіяни влаштували "пологово-паспортний туризм" в Аргентину. Користуючись особливостями місцевого законодавства, вони масово їхали сюди народжувати дітей заради отримання аргентинського паспорта. Зрештою уряду Аргентини це набридло, і росіянам почали масово відмовляти у в’їзді та продовженні дозволів на перебування.

А російський посол в Аргентині навіть поскаржився, що росіян в цій країні відверто не люблять та часом навіть б’ють. Про випадки примусового виселення з квартир годі й говорити.

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