На фронті було гаряче - відбулося майже 120 бойових зіткнень із загарбниками.

Триває війна в Україні, і минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, два засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Водночас російські окупанти вчора вдарили по позиціях українських військ та населених пунктах 4 ракетами, завдали 72 авіаційних удари, зокрема, залучено 100 КАБ. Крім того, було 1542 удари дронами-камікадзе, здійснено 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них - з РСЗВ.

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Знову гаряче було на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових атак, зокрема, в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

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На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області. На Харківському напрямку бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. Загалом відбулося 12 бойових зіткнень..

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили також 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів. Крім того, на Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, а на Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де війська РФ сім разів намагалися прорвати оборону.

Три рази окупанти марно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного та Новоданилівки.

У повідомленні сказано, що на Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка.

На Придніпровському напрямку противник хотів вибити наші підрозділи із займаних позицій, але три невдалих штурми агресора було відбито українськими воїнами.

У Генштабі зазначають, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 22 липня, Росію атакували десятки безпілотників і нібито були "знищені" чи "перехоплені" черговими засобами ворожої протиповітряної оборони.

Над Ростовською областю "впоралися" з 47 дронами, над акваторіями Азовського і Чорного морів - із 17-ма, Краснодарським краєм - із вісьмома, а ще в трьох регіонах РФ - у Смоленській, Воронезькій і Бєлгородській областях нібито "утихомирено" по одному безпілотнику, стверджує Міноборони Росії в Telegram.

За відомостями SHOT, у Туапсе під дроновою атакою опинився місцевий нафтопереробний завод. Місцеві жителі пишуть, що вибухи були в районі місцевої нафтобази, і вони почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних хлопків. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

Уранці в місті пролунала друга серія вибухів. Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що в Туапсе внаслідок "падіння уламків БПЛА" пошкоджено інфраструктуру НПЗ, там була пожежа. За відомостями каналу "ВЧК-ОГПУ", що в місті Морозовськ Ростовської області БПЛА було атаковано військовий аеродром, виникла пожежа.

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