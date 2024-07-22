У двох російських містах унаслідок дронової атаки виникли пожежі на важливих об'єктах, з'ясували журналісти.

У ніч на понеділок, 22 липня, Росію атакували десятки безпілотників і нібито були "знищені" чи "перехоплені" черговими засобами ворожої протиповітряної оборони.

Над Ростовською областю "впоралися" з 47 дронами, над акваторіями Азовського і Чорного морів - із 17-ма, Краснодарським краєм - із вісьмома, а ще в трьох регіонах РФ - у Смоленській, Воронезькій і Бєлгородській областях нібито "утихомирено" по одному безпілотнику, стверджує Міноборони Росії в Telegram.

Жителі міста Туапсе, яке розташоване в Краснодарському краї, повідомили про вибухи, пише канал Kub Mash. "Ось це вибух... дим іде, але по телефону не видно", - сказав очевидець.

За відомостями SHOT, у Туапсе під дроновою атакою опинився місцевий нафтопереробний завод. "...вибухи в стороні місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних хлопків. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА", - розповіли місцеві жителі.

Уранці в місті пролунала друга серія вибухів. Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що в Туапсе внаслідок "падіння уламків БПЛА" пошкоджено інфраструктуру НПЗ. "Фахівці ліквідують займання на площі 50 кв. метрів. На місці працюють 31 од. техніки, 91 особа. Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - стверджують в оперштабі.

У місті Морозовськ Ростовської області БПЛА було атаковано військовий аеродром, виникла пожежа, йдеться на каналі "ВЧК-ОГПУ".

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У РФ уже неодноразово лунали вибухи на важливих об'єктах, зокрема, на НПЗ та аеродромах, після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю рано вранці 24 лютого 2022 року.

Зокрема, 20 липня вранці журналісти дізналися, що в Ростовській області внаслідок дронового удару по військовому аеродрому "Міллерово" є "потужні прильоти". У мережі з'явилася інформація, що виникли пожежі біля злітно-посадкової смуги й стоянок літаків. Крім того, вибухи нібито чули не лише біля аеродрому, а й у районі нафтобази.

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