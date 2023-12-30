У Зеленського прокоментували заяви скандального екс-радника Офісу президента.

Колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович нині не впливає на процеси, які відбуваються в України. Про це у проекті VIP з Наталією Мосейчук заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

На його думку, Арестович вважає себе "політиком майбутнього, але "реальність трошки інша".

"Він має право на свою особисту поведінку, безумовно, на "суб'єктну" поведінку, як йому здається, але для того етапу війни, в якому ми з вами зараз знаходимось, це вже не має ніякого значення. Інші люди впливають на цей етап війни. Інші люди модеруть. І так буде відбуватися", - зазначив Подоляк.

За його словами, в Україні завжди будуть люди, які "до кінця дійдуть".

"Навіть попри те, що всі інші впадуть і скажуть, що ми не можемо йти далі. Але будуть точно люди, які розуміють, який фінал ми маємо отримати в цій війні", - резюмував радник голови ОП.

Останні заяви Арестовича

Днями колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович закликав "розмовляти з Путіним" та укласти мир. Він зазначив, що після укладення миру між Україною і Російською Федерацією потрібно подати спільний позов проти Заходу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що РФ може використовувати Олексія Арестовича в інформаційній війні проти України. У свою чергу екс-радник ОПУ жорстко відповів.

Вас також можуть зацікавити новини: