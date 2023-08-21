За його словами, причини гучних звуків у місті пояснили військові.

У понеділок, 21 серпня, Ростов-на-Дону сколихнула серія потужних вибухів.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, у місті пролунало кілька потужних вибухів. Пропагандисти запевняють, що це звуки роботи ППО.

Місцеві повідомляють, що найсильніше вибухи було чутно у західних районах міста. Офіційних коментарів наразі немає.

Тим часом у мережі з'явилося відео з камер відеонагляду, на яких чутно вибухи. Очевидці повідомляють, що від сили вибухів у них тремтіли шибки, деякі навіть отримали тріщини.

Губернатор Ростовськой області вже прокоментував вибухи в місті. Причина виявилася неправдоподібною.

"Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", - заявив він.

Тривожний день в РФ

Вранці у Міноборони РФ заявили, що ЗСУ намагались атакувати російську територію дронами літакового типу.

Вже згодом у всіх московських аеропортах оголосили режим "Килим". Через це було затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Цей режим оголошують, якщо у повітряному просторі виявляють невідомі повітряні судна та інші об'єкти.

За кілька годин у Підмосков'ї знову прогриміли вибухи. Очевидці повідомляють, що спрацювала ППО.

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