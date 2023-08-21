У понеділок, 21 серпня, Ростов-на-Дону сколихнула серія потужних вибухів.
Як повідомляють російські Телеграм-канали, у місті пролунало кілька потужних вибухів. Пропагандисти запевняють, що це звуки роботи ППО.
Місцеві повідомляють, що найсильніше вибухи було чутно у західних районах міста. Офіційних коментарів наразі немає.
Тим часом у мережі з'явилося відео з камер відеонагляду, на яких чутно вибухи. Очевидці повідомляють, що від сили вибухів у них тремтіли шибки, деякі навіть отримали тріщини.
Губернатор Ростовськой області вже прокоментував вибухи в місті. Причина виявилася неправдоподібною.
"Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", - заявив він.
Тривожний день в РФ
Вранці у Міноборони РФ заявили, що ЗСУ намагались атакувати російську територію дронами літакового типу.
Вже згодом у всіх московських аеропортах оголосили режим "Килим". Через це було затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Цей режим оголошують, якщо у повітряному просторі виявляють невідомі повітряні судна та інші об'єкти.
За кілька годин у Підмосков'ї знову прогриміли вибухи. Очевидці повідомляють, що спрацювала ППО.