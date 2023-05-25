Біля російського аеродрому в Морозовську відпрацювала ППО.

Система ППО збила невідомий об'єкт поруч з військовим аеродромом в Морозовську у Ростовській області Російської Федерації.

Як повідомляють Shot і Baza, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Російські телеграм-канали опублікували кадри атаки на військовий аеродром у Морозовську Ростовської області.

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Пізніше губернатор Василь Голубєв заявив, що в районі Морозовська нібито була збита українська ракета.

Повітряні атаки на РФ - деталі

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