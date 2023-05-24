Гладков розкрив деталі "бавовни" від нічних ударів БПЛА по області, а також заявив, що дрони, крім інших районів, спрацювали по новій Таволжанці.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков "розродився" новими деталями з приводу атаки по області, про яку раніше заявив в ніч на 24 травня.

Нагадаємо, згідно з даними Гладкова, область атакували невідомі БПЛА з вибухівкою. Вранці він написав у своєму Telegram, що атака була масованою.

"Є пошкодження в Бєлгороді, в Борисовському районі, в Бєлгородському районі: легковий транспорт, приватні будинки, адміністративні будівлі. Зараз завершимо побудинковий обхід-буду мати більш точну інформацію. Найголовніше, що постраждалих немає зовсім", - заявив він.

Згідно з інформацією Гладкова, в Яковлівському окрузі безпілотники двічі скинули вибухівку на дві адмінбудівлі в селищі Томарівка. Жертв серед росіян немає.

Також вранці окремою публікацією він повідомив про "приліт" у новій Таволжанці. Там також "спрацював" безпілотник: "Скинуто вибуховий пристрій без подальшої детонації над приватним житловим будинком. Постраждалих і руйнувань немає", - вказав він.

Губернатор повідомив, що в Грайворонському окрузі в результаті пошкодження газопроводу спалахну пожежа. При цьому Гладков не уточнив конкретної причини загоряння.

У ніч на 24 травня Бєлгородську область струсонули вибухи

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня (на початку першого за київським часом) Гладков повідомив, що Бєлгородську область атакували БПЛА. Тоді місцевий губернатор особливих деталей про місця "прильотів" не розкрив.

Однак він вказав, що один з дронів скинув вибухівку на проїжджу частину, уточнивши, що постраждалих немає. Публікацію Гладков доповнив розбитою внаслідок атаки машиною й заявою про те, що російська ППО з усіма цілями "впоралася".

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