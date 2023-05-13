Терорист прогнозує, що вибухи скоро будуть не тільки в Донецьку та Луганську, але й у російських містах.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін у паніці через удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Луганську.

Красномовна реакція Гіркіна з'явилася у його Telegram-каналі. Спочатку він поділився новиною про те, що вчорашню "бавовну" в Луганську влаштували далекобійні ракет Storm Shadow.

Прогноз терориста на майбутнє не дуже опимістичний для росіян. На його переконання, українці застосовуватимуь тепер все озброєння, яке накопичили у своєму арсеналі.

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"Ростов на черзі. І не тільки Ростов", - коротко прокоментував Гіркін.

Storm Shadow знищують окупантів

Схоже, крилаті ракети великого радіусу дії Storm Shadow пройшли бойове хрещення на фронті. Окупанти стверджують, що ЗСУ щонайменше двічі застосували їх для ударів по Луганську.

Сьогодні день у тимчасово окупованому Луганську розпочався з ранкових вибухів. Під час "прильоту" по Луганську є влучання по старій будівлі Луганської академії внутрішніх справ. На території об'єкта з 2015 року перебували російські військові. Можуть бути загиблі та поранені. Пропагандисти вже стверджують, що це були ракети Storm Shadow.

Вчора Луганськ також "накрило" вибухами. Тоді росЗМІ повідомили, що під час удару "постраждав" депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. В "ЛНР" також заявили, що прилетіли Storm Shadow.

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