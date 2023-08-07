Приреченість вже відчуває не тільки рядовий склад, але й представники середньої і вищої ланки ворожих сил та керівництво окупаційних адміністрацій, зазначив представник ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про те, як у структурі оцінюють настрої росіян в тимчасово окупованому Криму після ударів по мостах на півдні. Ворог розуміє, що шляхів піти живими стає все менше.

В ефірі інформаційного марафону він зазначив, що на півострові є розуміння того, що їх фактично відрізають від суходолу. Водночас якщо розглядати це питання з точки зору настроїв українців і мирного населення в тимчасово окупованому Криму, то новини, пов’язані з діями Сил оборони і перерізанням чергових логістичних шляхів постачання озброєння окупантам, кримчанами "сприймаються точно з позитивом".

"У рашистів середньої і вищої ланки, керівництва окупаційних адміністрацій, в принципі, приреченість зрозуміла. Тобто, вони бачать планомірність роботи, бачать що їхні можливості і безкарність зникає, з кожним днем її все менше. І більш точною і масовою стає "бавовна". І знову ж таки, поки окупанти не покинуть українські території, це буде продовжуватись. Все, що пов’язано з рашистською армією, з оборонкою, з логістикою, все, що допомагає вбивати як мирних українців, так і наших захисників – така робота з демілітаризації буде продовжуватися", – акцентував Юсов.

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Представник ГУР МО також звернув увагу на настрої серед російських військових. За його словами, рядовий склад окупантів вже розуміє, що у них залишається все менше шляхів для того, щоб піти живими.

"Жести доброї волі" – це один із сценаріїв, які окупанти розглядають на різних напрямках. Ми бачили, що вони це вже вміють і практикувалися у виконанні цього маневру. Звичайно, по багатьох з них, особливо це стосується рядового складу, якщо була б можливість покинути окуповані території, особливо лінію фронту, вони би це зробили. Але диктатор (Путін – УНІАН) і диктаторський авторитарний режим (в РФ – УНІАН) не питає їхньої думки і продовжує направляти на забій. Звісно, українські Сили оборони щодня знищують відчутну кількість і особового складу, і техніки, сил і засобів противника. Рашисти продовжують нести значні втрати на всіх напрямках", – підкреслив Юсов.

Він також зазначив, що показовою є реакція всередині Росії на пошкодження великого десантного корабля під Новоросійськом.

"Це інформація публічна, і будь-хто може насолодитись істериками Медведєва, Захарової та інших "говорячих ротів" цього режиму. Звичайно вони обурюються і питання в тому, що зробити нічого не можуть. Просто констатують, що їхні можливості на морі стають все менше і менше", – констатував Юсов.

Удари по мостах на півдні України

6 серпня Сили оборони України уразили Чонгарський та Генічеський автомобільні мости – два ключові шляхи сполучення окупантів на півдні України. Один із мостів з'єднує окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою.

7 серпня керівник об'єднаного прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що Сили оборони реалізують "велику стратегію" ударами по важливих мостах окупантів. Як наслідок – ворогу доводиться використовувати наземний транспортний шлях в небезпечній наближеності до української армії. Вона акцентувала, що останні удари по двох ключових автомобільних мостах – Чонгарському та Генічеському – призвели до того, що ворог не може постачати на бойові платформи в необхідній кількості резерви і ресурси.

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