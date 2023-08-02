Бавовна завітала до селища Гвардійське, де базуеться авіація загарбників.

В декількох районах окупованого Криму було чутно вибухи. Ймовірно, працювала система ППО окупаційних військ, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

Зокрема гучні звуки чули мешканці Сімферополя та селища Новофедорівка, де розташований військовий аеродром. У цей час на півгодини був призупинений рух Кримським мостом, що віднедавна роблять завжди, коли в Криму лунає повітряна тривога.

За повідомленнями пабліків, під час цієї повітряної тривоги пролунав вибух поблизу селища Гвардійське, де також розташований аеродром, і куди вже "прилітало" у липні. Інформацію підтверджують як проукраїнські, так і проросійські ресурси.

Відео дня

"Сімферопольський район, смт Гвардійське дуже потужний вибух та шапка у повітрі", – пише ресурс "Чп / Симферополь".

Також опубліковано фото характерного димового "гриба" після вибуху.

Ситуація в Криму

20 липня в окупованому кримському селищі Гвардійське, де розташована повітряна база росіян, вже лунали вибухи. Тоді окупанти стверджували, що ППО змогла перехопити всі БПЛА, що летіли на аеродром.

Увечері 28 липня "бавовна" завітала на військовий склад окупантів у Казачій Бухті. Там дислокується морська піхота загарбників.

Вранці 29 липня ЗСУ вдарили ракетами по Чонгарському мосту, який має стратегічне значення і вже зазнавав ударів раніше. Примітно, що окупанти – ані гауляйтері, ані "воєнкори" – жодним чином не повідомили про цю атаку, хоча її успішність підтверджують фото в мережі.

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