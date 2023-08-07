Ворогу доводиться використовувати наземний транспортний шлях в небезпечній близкості до армії України після ударів по Чонгарському та Генічеському мостах.

Виведення з нормальної роботи мостів, по яких окупанти переміщують на фронт живу силу і техніку, а також одночасне знищення потенціалу ворога в тилу - нова стратегія Сил оборони.

Про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що вчорашні удари по двох ключових автомобільних мостах - Чонгарському та Генічеському призвели до того, що ворог не може постачати на бойові платформи в необхідній кількості резерви і ресурси.

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"Те, що вони підтягували з Кримського півострову зараз змушені пускати в обхід, через Армянськ, а це критично близько до Сил оборони", - наголосила Гуменюк.

За її словами, ворога лякають далекобійні можливості Сил оборони, а тепер ще й доводиться використовувати наземний транспортний шлях, який є доступний для ураження. При цьому вона додала, що ворог намагається прикриватися цивільним транспортом, запускаючи його поміж військової техніки. Гуменюк наголосила, що це серйозне ускладнення і уповільнення логістики ворога.

"Рух цивільного транспорту з Кримського півострова також великий і оскільки перекрито фактично всі основні артерії, починаючи з Кримського мосту, закінчуючи тепер і цими автомобільними мостами, то весь потік транспорту звужується до однієї артерії і це знову ускладнення", - наголосила вона.

За її словами, водночас Сили оборони ефективно і потужно відпрацьовують по пунктах польового боєпостачання ворога. При цьому окупанти не можуть підтягнути ресурси і знижують кількість обстрілів.

"Це велика стратегія за якою працюють Сили оборони, знищуючи потенціал ворога в його тилу, поки він очікує прямого удару по фронту", - наголосила Гуменюк.

На запитання, чи можливе використання Азовського моря для поставки техніки ворогом до наших тимчасово окупованих портів - Бердянськ, Маріуполь, Гуменюк зазначила, що там логістика ускладнена особливістю самого моря - воно не таке глибоке, щоб проходили потужні судна.

"Якщо говорити про транспортування військової техніки, то для цього вони час від часу використовують великі десантні кораблі, але тут є в них вже також сумний досвід – вони розуміють, що вже не такі й непоборні", - додала вона.

Вчора ЗСУ уразили "ключові" мости для логістики окупантів

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня близько 15:00 Сили оборони України уразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що удари по мостах змусили російські сили перенаправити автомобільний рух з коротших східних маршрутів на довші західні. При цьому вважають, що, ймовірно, на певний час буде перервано транспортування російського персоналу, матеріальних засобів і обладнання з окупованого Криму для критично важливих російських оборонних операцій у західній Запорізькій області та на кордоні Запорізької та Донецької області.

Раніше, 17 липня, був удар по автомобільній частині Кримського мосту. Частина його зруйнована, а це ускладнило рух транспорту, утворюються великі затори.

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