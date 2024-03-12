Юсов зазначив, що вони "у себе вдома".

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу прокоментував захід легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйона на територію Росії.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома", - зазначив Юсов.

Він підтвердив, що ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ.

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Спецоперація Легіону "Свобода Росії" і РДК в РФ

Сьогодні зранку стало відомо, що легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції.

Повідомлялося, що вони взяли під свій контроль прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області, у Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій.

У легіоні "Свобода Росії" заявили, що вони "йдуть на вибори", а Сибірський батальйон закликав росіян "ігнорувати вибори".

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