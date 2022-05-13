Міст сполучав Сєвєродонецьк та Рубіжне.

У Луганській області окупанти за добу зруйнували майже 60 будинків і міст в Рубіжному.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що протягом 12 травня російські військові 31 раз росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганської області.

В результаті сім багатоповерхівок пошкоджено в Сєвєродонецьку, одна – в Лисичанську. "Найбільше дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи. Успіху щодо просування уперед вони не мали, однак житла зруйновано безліч – понад 50 будинків, 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев’ять по інших селах Попаснянської громади. Крім того, удень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям в Лисичанську", - йдеться у повідомленні.

Гайдай також повідомив, що зруйновано міст у Рубіжному.

"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му, – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 12 травня, на Луганщині українськими військовими було збито російський вертоліт Мі-24.

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