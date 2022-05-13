Окупанти намагалися закріпитися в районі Олександрівки , а також штурмував Оріхове, Комишуваху та Мар’їнку.

Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним, намагався закріпитися в районі Олександрівки, а також штурмував Оріхове, Комишуваху та Мар’їнку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне. На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки Білорусь були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ в районі населеного пункту Веселе.

У Воронезькій та Білгородській областях російської федерації, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

Як повідомляв УНІАН, за добу українські захисники відбили 18 ворожих атак на Донбасі. Тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

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