Його збив стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади з ПЗРК "Stinger" .

На Луганщині українськими військовими було збито російський вертоліт Мі-24.

Про це у Facebook повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Сьогодні, 12 травня, на Луганщині стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другої пари", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони ДШВ і надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника.

Як повідомляв УНІАН, раніше в районі Ізюму Харківської області українські військові збили ще один російський гвинтокрил Ка-52. Гелікоптер був збитий з польського ПЗРК "Перун" 95-ю ОДШБр: цей російський гелікоптер коштує 16 млн доларів.

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