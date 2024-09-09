Румунська влада стверджує, що уражені території - заболочена місцевість за межами міст.

На території Румунії, неподалік кордону з Україною, виявили уламки російського дрона.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії. Зазначається, що сили Міноборони в неділю, 8 вересня, провели заходи щодо пошуку можливих уламків безпілотників, які впали внаслідок атак, здійснених напередодні РФ. Російські окупанти, зокрема, атакували цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України, поблизу кордону з Румунією (Одеська область).

Йдеться, що Міноборони у співпраці з фахівцями розвідки та МВС досліджувала околиці міста Періправа повіту Тулча, де вони підібрали фрагменти безпілотника російського походження для проведення експертизи.

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Також відповідні заходи проведуть на околицях міста Караорман, де повідомлялося про ще одну можливу зону ураження безпілотниками. Румунська влада стверджує, що згадані території - заболочена місцевість за межами міст, інфраструктура не пошкоджена.

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Нагадаємо, під час атаки "Шахедами", яку РФ завдала по Україні, зокрема, по Одещині, Румунія підіймала літаки F-16. У Міноборони Румунії повідомили, що російські війська вранці 8 вересня відновили серію атак безпілотників по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі в Україні поблизу кордону з Румунією. Йшлося, що проти ночі на неділю Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повітах Тулча та Констанца.

Починаючи з 2:25, два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. У ході цих подій система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір та покинув національну територію в бік України.

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