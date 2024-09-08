Сили Міноборони Румунії від ранку проводять розвідку у районі ураження.

Сьогодні вночі під час атаки "Шахедами", яку РФ завдала по Україні, зокрема, по Одещині, Румунія підіймала літаки F-16. Попередньо, є ураження румунської території.

"Російські війська вранці 8 вересня відновили серію атак безпілотників по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі в Україні поблизу кордону з Румунією", - йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Зазначається, що проти ночі на неділю Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повітах Тулча та Констанца.

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"Повідомлення RO-Alert надіслано о 2:20 ранку та 2:38 ранку відповідно. Починаючи з 2:25, два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. У ході цих подій система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір та покинув національну територію в бік України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за цим безпілотником також спостерігали два літаки F-16, які повернулися на базу близько 4:08. За попередніми даними, російський дрон уразив територію Румунії в безлюдній місцевості, в околицях міста Периправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголошують у міністерстві.

Як повідомляє HotNews, група російських ударних безпілотників "Шахед" порушила повітряний простір Румунії. Безпілотний літальний апарат знаходився над територією Румунії в районі міста Сабангія, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною.

У Повітряних силах України повідомляли, що російський безпілотник покинув територію Румунії, пролетів через населений пункт Вилкове на Одещині та продовжив рух над прибережними водами Одеської затоки.

Російські БПЛА в Румунії

Це не перший інцидент з дронами Shahed у повітряному просторі Румунії. У серпні поблизу румунського населеного пункту Периправа у повіті Тулча знайшли уламки безпілотного літального апарата.

Також фрагменти російського безпілотника були знайдені у вересні 2023 року в районі Плауру округу Тулча, також після російської атаки.

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