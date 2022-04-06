Також зараз йде зведення тимчасового насипного мосту через річку Ірпінь.

Під Києвом розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Також, за його словами, зараз йде зведення тимчасового насипного мосту через річку Ірпінь.

Крім звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка і розмінування. Після цього комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.

Павлюк нагадує, що у звільнених населених пунктах діє посилена комендантська година до 06:00 7 квітня. Людям забороняється бувати в громадських місцях і пересуватися по вулицях.

Нагадаємо, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про гуманітарну катастрофу в Іванківській, Димерській та Поліській громадах.

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