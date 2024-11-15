У селі на Чернігівщині 'засвітився' прапор РФ: в ДПСУ пояснили ситуацію

Сьогодні в області було виявлено російський триколор, встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость.

Російська пропаганда заявила, що диверсійно-розвідувальна група зайшла в село Грем’яч Чернігівської області. Однак, це не відповідає дійсності.

Як зазначається у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України, активність диверсантів за останній час суттєво зменшилася, утім країна-терорист не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі і для проведення психологічного впливу.

"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в село Грем’яч, не відповідає дійсності", - наголосили у ДПСУ.

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Прикордонники пояснили, що міст, біля якого диверсанти противника "встановили свою ганчірку, вони не переходили".

"Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж, через постійне підтоплення тієї території, там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону.

"На даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви. Тож не варто піддаватися на інформаційно-психологічному впливу противника. Українські захисники знищували і продовжують нищити ворога та його диверсантів", - наголосили у ДПСУ.

Диверсійно-підривна діяльність РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 15 листопада, Служба безпеки України заявила, що за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського затримала "крота" російської воєнної розвідки (ГРУ), який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони.

Це підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого російські окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник ГРУ і визначив завдання: передавати плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

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