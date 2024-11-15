Ворога цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди спецпризначенців на південних напрямках.

СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала "крота" російського ГРУ, який передавав окупантам плани спецоперацій Сил оборони.

Як повідомляє пресслужба СБУ, військова контррозвідка та слідчі української спецслужби за сприяння Головнокомандувача ЗС України та командувача ССО затримали "розконсервованого" агента російської воєнної розвідки (ГРУ).

Йдеться, що це - підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого російські окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник ГРУ і визначив завдання: передавати плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

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"Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, загарбники планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами, на тимчасово окупованій території півдня України. Також "кріт" передавав своєму куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

В ході спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

"Фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок", - уточнили в СБУ.

Під час обшуків у нього вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як додали, Спецоперацію проводили спільно зі слідчими Одеського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

У командуванні ССО ЗСУ підтвердили інформацію про затримання "крота". Вказується, що командування всебічно сприяло проведенню слідчих дій.

"Поки оператори ССО виконують бойові завдання в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, на жаль, трапляються ті, хто намагається перешкоджати зсередини", - констатуєься у повідомленні.

Також у командуванні запевняють, що українські воїни продовжують виконувати задачі, а всі зрадники будуть викрити та відправлені за ґрати.

Російські агенти - останні новини

Нагадаємо, 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад Збройних сил України, яка тримає оборону на Краматорському напрямку, наводив артилерію ворога на свою бригаду. Зрадника, який був контрактником, затримано. За даними СБУ у 2023 році його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ Дмитро Сороколєтов. Зрадник "зливав" локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр.

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на Київщині ще одного інформатора головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації (відомого як ГРУ), який збирав розвідувальні дані про підрозділи "Гвардії наступу".

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