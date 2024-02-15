Зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними, за даними ОВА, щонайменше двоє загиблих мирних жителів.

Російські окупанти вдарили керованими авіабомбомбами по Вільхуватській громаді Харківської області, внаслідок удару загинули чоловік та дружина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина", - поінформував очільник ОВА.

Також, за його словами, внаслідок влучання є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.

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Він додав, що на місці працюють всі екстрені служби.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, Харківщина перебуває під постійними обстрілами росіян. Так, вночі, 15 лютого, російські війська нанесли ракетний удар по місту Чугуїв Харківської області. Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи. Внаслідок удару загинула 67-річна жінка.

Вчора, 14 лютого, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Постраждали 7 місцевих цивільних. За даними Синєгубова, одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

Крім того, 13 лютого у Харківській області внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків, які перебували на сільськогосподарському підприємстві у с. Кирилівка, а також жінка, яка була на ринку у центрі Вовчанська. Також російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська (Чугуївський район Харківщини).

"Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку", - поінформував Синєгубов.

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