Загалом на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі та два підводні човни.

Російські окупанти вивели в Середземне море два підводні човни. Вони є носіями крилатих ракет "Калібр", якими РФ б'є по українських містах.

Військово-морські сили Збройних сил України на своїй Facebook-сторінці повідомили, що на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі та два підводні човни:

у Чорному морі - один корабель;

в Азовському морі - один корабель;

у Середземному морі - два кораблі і два підводні човни, які є носіями "Калібр" із середнім залпом до 12 ракет.

Зі свого боку речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону запевнив, що наразі загрози для українців немає.

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Ситуація в Чорному морі - останні новини

29 лютого начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти все ще тримають кораблі в Чорному морі, але ракетоносії ворог не виводив на бойове чергування вже давно - їх не спостерігали на бойовому чергуванні з 18 лютого.

Вона зазначила, що в море росіяни виводили лише кораблі для патрулювання, які не несли прямої загрози для українців.

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