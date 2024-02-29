Ворог уже півтора тижні не виводить на чергування ракетоносії.

Російські окупанти все ще тримають кораблі у Чорному морі. Проте ракетоносії ворог не виводив на бойове чергування вже давно.

Про це розповіла в ефірі "24 каналу" начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, зараз у морі перебуває дві одиниці ворожої техніки. Йдеться про судна так званої патрульної служби, яка займається забезпеченням контролю за підходом до акваторії пункту базування і безпеки.

Гуменюк наголосила, що це звичайна практика, і безпосередньої загрози ці кораблі не становлять.

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"Це не кораблі-ракетоносії. Їх ми не спостерігаємо на бойовому чергуванні з 18 лютого. Тобто вже більше десять діб вони не виходили на бойове чергування", – додала вона.

Ситуація в Чорному морі

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук каже, що ситуація на морі зараз стабільна, у своїх діях зараз російський флот "обмежений". За його словами, ситуація дозволяє говорити про те, що "тенденція для нас позитивна проглядається в Чорному морі".

Раніше Плетенчук наголошував, що попри знищення Силами оборони чималої кількості кораблів Чорноморського флоту РФ, вороже угрупування ще залишається становить небезпеку і є доволі великим. Зазначалося, що постійно перебувають в бойовій готовності в середньому 10 носіїв крилатих ракет. Здебільшого, вони знаходяться в східній частині і один – у Севастополі.

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