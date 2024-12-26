Це судно належало Україні, але Росія захопила його під час анексії Криму у 2014 році.

У бухті біля селища Чорноморське в анексованому Криму український безпілотник уразив російське судно.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела, сталося це у понеділок, 23 грудня, близько 17:00. БПЛА влетів у борт судна "Федір Урюпін".

"Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але шкоди завдано", - зазначає канал.

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Що відомо про судно "Федір Урюпін"?

Судно "Федір Урюпін" збудовано у 2010 році. Росія захопила його в України у 2014 році під час анексії Криму. За словами джерел каналу, останнім часом судно не використовувалося.

Буксир "Федір Урюпін" згідно з базою Marinetraffic має російський прапор, але власником зазначено українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Інші аварії у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". В Чорне море потрапив мазут, який вони транспортували.

Керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський заявив, що наслідки аварії будуть катастрофічними. Він припустив, що в море потрапило понад 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Температура води - 7-10 градусів за Цельсієм, а це означає, що значна частина мазуту опиниться у вигляді згустків на дні, і зібрати його вже неможливо. Вони переміщатимуться течіями та з підвищенням температури періодично спливатимуть у вигляді райдужної жирної плівки.

17 грудня стало відомо, що нафтопродукти уже прибило до курортного міста Анапа (Краснодарський край РФ). Місцеві жителі опублікували відповідне відео, на ньому - вражаючі наслідки катастрофи. Зі слів місцевих жителів, шторм приніс величезну кількість мазуту з танкера, що розколовся в Керченській протоці. Великі згустки нафтопродуктів покривають піщану зону і воду одного з відомих пляжів.

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