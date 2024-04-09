У місті лунала повітряна тривога.

У ніч на вівторок, 9 квітня, в окупованому Севастополі почули гучний вибух. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Повідомляється про можливу роботу російської протиповітряної оборони в акваторії. "Кримський вітер" пише, що вибух чули аж у Євпаторії. Тим часом також повідомляють про "гучний хлопок" у Нахімовському районі. Окупаційна влада не коментувала те, що відбувається.

Оновлено о 01:50: Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв завив, що в місті спрацювала система автоматичного знищення повітряної цілі, що летить низько над морською акваторією.

Відео дня

За його словами, об'єкти інфраструктури не постраждали.

Оновлено о 01:25: Виконувач обов'язків заступника "губернатора" Севастополя Євген Горлов закликав мешканців міста не поширювати відео роботи ППО.

"Шановні севастопольці. Прошу не реагувати на провокації і повторю слова нашого губернатора - у нас відмінно працює система ППО", - написав він у Telegram.

Крим в окупації: останні новини

Як відомо, російські військові об'єкти на окупованому півострові систематично зазнають ударів. Крім того, Україна змусила загарбників виводити Чорноморський флот з Криму.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що сили безпеки і оборони продовжать працювати над звільненням та деокупацією українських територій.

Очільник розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна готує серйозну операцію на окупованому півострові.

Вас також можуть зацікавити новини: