Крім того, окупанти зміцнили захист Кримського мосту.

В українській розвідці прокоментували будівництво Росією залізниці до Криму, зазначивши, що слідкують за цим та будуть "коригувати" план окупантів.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдиних новин. Він зазначив зокрема про важливість цього проєкту для росіян, бо йдеться про забезпечення військових постачань, з якими нині вже не спроможний впоратись Керченський міст.

"Ми вже чули офіційні повідомлення і Україна підтверджувала це – про будівництво залізниці до Криму. Разом з тим, лише з точки зору військового постачання і, зокрема, після успішних дій України в цьому напрямку, мосту замало. Але як символ, Керченський міст справді для Путіна залишається надзвичайно важливим. І для рашизму в цілому. Російська диктатура багато в чому будується на таких безглуздих, дорогих і часто кривавих символах", - зауважив Юсов.

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За його словами, будівництво залізниці в Крим вже на "серйозному етапі", але "плани від життя відрізняються". "За кілька місяців можемо побачити резльтат (будівництва цієї залізниці). Але нічого нового тут немає. Україна бачить це і відповідним чином готується. Йде мова про виключно про військове постачання. Це одноколійка. Вони так планують. Але плани від життя відрізняються і звичайно українські сили безпеки і оборони будуть ці плани коригувати… Почуємо, побачимо", - прокоменутвав Юсов.

Щодо Керченського мосту він також сказав, що анонсувати нічого не буде, але "інциденти" на цій незаконній споруді, яка використосвується окупантами у військових цілях, були і зрозуміло, що "українські сили безпеки і оборони безумовно продовжать свою роботу в напрямку звільнення і деокупації території, знешкодження військових об’єктів і цілей противника".

Юсов зазначив, що окупанти зміцнили оборону даного об’єкта, як і інших об’єктів в Криму, зокрема, кораблів від атак українських морських дронів, але все це враховується українськими силами.

"Ми регулярно знаємо, що рапортують на гору, що всі необхідні заходи вжиті, що такого більше ніколи не повториться. Але потім проходить час і ми бачимо, що черговий російський корабель знищений, чи інші об’єкти. Це означає, що робота триває. Втім не можна недооцінювати ворога. Вони пробують, і є значне посилення і протиповітряної, і протиракетної оборони… Але дії українських сил безпеки і оборони носять нелінійний, неповторюваний характер. Тому безумовно всі ці заходи ворога також враховуються", - підкреслив Юсов.

Росія будує залізницю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що Російська Федерація вже понад рік будує залізницю на тимчасово окуповані території України у напрямку Криму, цей процес майже завершено.

Він підкреслив, що це може стати проблемою для нас, однак висловив сподівання, що "з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід".

У листопаді 2023 року гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив про будівництво залізниці з Ростова-на-Дону через Маріуполь і Бердянськ до Криму. За його словами, нібито це убезпечить рух від обстрілів ЗСУ.

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