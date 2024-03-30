Плетенчук зазначив, що там залишається деякий склад кораблів, але найцінніші активи виведені.

Чорноморський флот РФ майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. Таку заяву зробив капітан 3 рангу, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук:

"Основною силою в них у Криму вважався флот. Зараз він фактично чи не в повному складі Крим покинув. Я маю на увазі, що Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет, фактично всі перебазовані, крім одного невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоча і вважається носієм крилатих ракет. Це я про "Циклон" зараз", – розповів він в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Також перебазовані основні бойові одиниці, наголосив речник Військово-морських сил ЗСУ.

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"Можна сказати, що там залишили якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просто нема де розмістити в пункті базування в Новоросійську. Звісно, там залишається деякий склад кораблів, але найцінніші активи виведені", – резюмував він.

Ситуація з кораблями РФ у Чорному морі

Від початку повномасштабної війни Україна потопила або уразила третину військових кораблів РФ у Чорному морі. Таку заяву зробив речник ВМС України Дмитро Плетенчук. За його словами, було уражено, зокрема, десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який до 2014 року був українським. Росія вкрала його під час анексії Криму.

29 березня в ефірі телемарафону Плетенчук зазначав, що російський флот в акваторії Чорного моря не проявляє якоїсь активності. Вранці було зафіксовано один короткочасний вихід одного носія крилатих ракет – субмарини. Проте вона повернулася до пункту базування.

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