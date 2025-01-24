Як зазначив Трегубов, ЗСУ намагаються не допустити оточення, "і щодо цього є певні плани".

Ситуація біля населеного пункту Велика Новосілка Донецької області залишається "складною".

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, біля Великої Новосілки ситуація справді складна і окупанти мають за метку оточити її.

Але, як зазначив Трегубов, ЗСУ намагаються не допустити оточення, "і щодо цього є певні плани".

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"Щоб тримати ситуацію на контролі, в нашій зоні відповідальності був головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Були розглянуті певні варіанти вирішення цієї ситуації", – сказав речник, додавши, що "ситуація перебуває у фокусі уваги".

Ситуація навколо Великої Новосілки

Після того, як росіяни захопили Нескучне та Времівку, вони зосередилися на селищі Велика Новосілка. Як повідомили у DeepState, росіяни розпочали активні штурми цього населеного пункту. Зазначається, що у ворога є доволі гнучкий оперативний простір для наступальних дій. Ворог має певні успіхи у просуванні.

В даний час підрозділи ЗСУ, що захищають Велику Новосілку, російські окупанти атакують з кількох напрямків. Як пояснив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, ділянка важлива для противника, бо звідти можна рухатися на Запорізьку та Дніпропетровську області.

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