Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Триває війна РФ проти України. Російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів у Донецькій області.

Про це інформує проєкт DeepState. Зокрема, окупаційні війська РФ просунулися у Котлиному та Удачному Покровського району області та біля ще кількох населених пунктів.

"Ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки", – йдеться у повідомленні.

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Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Тим часом Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні по ситуації на фронті станом на 22:00 повідомляє про 176 бойових зіткнень від початку доби. Переважна кількість боїв відбулася на Покровському напрямку, де армія РФ 84 рази атакувала у районах 19 населених пунктів. Втрати ворога на цьому напрямку склали 335 військовослужбовців вбитими та пораненими. Також знищено три автомобілі, антену БпЛА; суттєво пошкоджено ще два автомобілі ворога.

19 штурмових дій ворог здійснив на Торецькому напрямку. Окупанти штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Кримського та Щербинівки.

17 разів загарбники атакували на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки, 10 разів – на Краматорському.

Також на Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських військ у районі Вовчанська. На Лиманському напрямку українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще два боєзіткнення станом на 22:00 тривали.

На Купʼянському напрямку ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Шість бойових зіткнень завершено, ще одна атака станом на 22:00 тривала. Щодо ситуації на Сіверському напрямку, там ворог один раз штурмував українські позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.

"На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка. На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено один штурм противника", – йдеться у повідомленні.

12 ворожих атак було також відбито на Курському напрямку. Одне бойове зіткнення станом на 22:00 тривало.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

У Покровську Донецької області російських окупантів немає. Проте у населених пунктах на південь від міста відбуваються постійні бої із ворогом, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Водночас російські загарбники активізувалися на півночі та сході населеного пункту Велика Новосілка на Донеччині. За даними проєкту DeepState, війська РФ штурмують райони молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

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