Окреме звільнення Кінбурнської коси може нанести більше шкоди, ніж ми отримаємо перевагу під час звільнення даної території, зазначив начальник прес-центру.

Начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що питання контролю Кінбурнської коси буде вирішено під час звільнення всієї Херсонщини.

В ефірі інформаційного телемарафону Єрін розповів, що Кінбурнську косу більше контролює противник. Але, завдяки українському вогневому контролю, ворог не може там зосереджувати постійні та великі груп своїх військ. Тому окупанти мають невеликий контроль на цій ділянці.

"Хочу пояснити всім, що звільнення й островів, і Кінбурнської коси можливе лише під час загального звільнення наших територій. Окреме звільнення Кінбурнської коси не є зовсім доцільним, тому що там відкрита місцевість, і вогневе ураження з боку противника може нанести більше шкоди, ніж ми отримаємо перевагу під час звільнення даної території", - сказав він.

Відео дня

"Тому питання щодо Кінбурнської коси, що стосується контролю над островами, вони будуть обов’язково вирішені, коли буде звільнення всієї Херсонщини", - додав Єрін.

Ситуація на Кінбурнській косі

Як повідомляв УНІАН, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на Кінбурнській косі та островах на Херсонщині, зазначила, що Сили оборони півдня продовжують протидію ворогу на Кінбурнській косі, в результаті чого ворог зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці.

Раніше окупанти мали сухопутний доступ до коси, утім наразі вона повноцінно не контролюється ні ЗСУ, ані російськими загарбниками.

Вас також можуть зацікавити новини: