Повноцінного контролю цих територій немає ні в однієї зі сторін.

Ні Збройні Сили України, ні російські окупанти повноцінно не контролює Кінбурнську косу і острови на Дніпрі в Херсонській області. Саме на цих територіях проходить лінія фронту на півдні держави.

Такою інформацією поділилася голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона заявила: "Ситуація досить складна. Знову ж таки, і погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Також це пов'язано з Кінбурнськой косою. Бо продовжується там присутність ворога, тривають атаки на протилежний берег. Також з островами ще триває бойова робота і контролю абсолютного не має жодна зі сторін".

Гуменюк додала, що саме на островах Херсонщини та Кінбурнській косі проходить лінія розмежування, де тривають бої. Критичних змін на Південному фронті поки немає. ЗСУ зосереджені на знищенні бойових потужностей ворога ударами по тилах. За словами Гуменюк, на всьому лівому березі Дніпра ведеться робота з ліквідації окупантів.

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Звільнення Кінбурнської коси та островів на Херсонщині: остання інформація

Кінбурнська коса — це єдина частина Миколаївської області, яка залишається тимчасово окупованою. У ворога є до неї сухопутний доступ, що дозволяє доставляти ресурси і підкріплення. Але в ЗСУ впевнені, що зможуть вибити рашистів.

На початку року українські захисники встановили прапор на острові Великий Потьомкінський у Херсонській області. Це, за словами Гуменюк, служить сигналом для ворога. Однак говорити про звільнення острова поки не можна. Він знаходиться в сірій зоні, яку не контролює жодна зі сторін.

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