Цей обстріл – черговий прояв російського тероризму проти українського народу.

Сил оборони півдня України пов’язали масований удар РФ по Очакову на Миколаївщині із успіхами українських захисників на Кінбурнській косі.

Як зазначила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу", наразі росіяни боягузливо заїжджають на Кінбурнську косу, розташовують там техніку, здійснюють постріли, а потім – тікають, аби не отримати відповідь від ЗСУ.

"[Обстріл Очакова] – реакція ворога на наші успіхи бойової роботи, якими ми вже могли звітувати – про накриття і техніки, і скупчення військ ворога на Кінбурнській косі. Відповіддю став удар такий масований", – сказала Гуменюк.

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Вона також запевнила, що українські військові відпрацювали по позиціях ворога на Кінбурнській косі після удару по місту. Крім цього, Гуменюк зазначила, що загарбники активізували повітряну розвідку на цьому напрямку.

"Вчора зранку було збито розвідувального безпілотника безпосередньо на Очаківському напрямку, який заходив з моря, б. Ворог намагається зібрати якнайбільше інформації про те, куди завдати удар", – сказала вона.

Речниця Сил оборони півдня також акцентувала, що удар завдали, зокрема, по портовій інфраструктурі (в розподільну вежу, яка координує рух суден по Дніпровсько-Бузькому лиману), знаючи, що Україна розглядає залучення цього напрямку до "зернового коридора". Гуменюк заявила, що ці дії є проявом російського тероризму – економічного, техногенного та психологічного.

"Удари призвели до руйнування будинків цивільних, і люди залишились в холодну пору року без вікон, дахів. І це спричиняє, за розрахунком ворога, психологічний дисбаланс у людей. Але українці стійкі, і вони знають, що краще бути в холоді, ніж з ворогом", - додала Гуменюк.

Обстріл Очакова 9 січня

В понеділок, 9 січня, російські окупанти 5 разів обстрілювали Очаків (Миколаївська область). Окупанти поцілили у "могильник" з протикорабельними мінами. Вибухова хвиля докотилася аж до Миколаєва і спричинила значні руйнування. Внаслідок удару понад 200 житлових будинків було пошкоджено, 15 осіб, зокрема, дворічна дитина, постраждали, чотирьох людей ушпиталили в Миколаєві.

Крім цього, було атаковано місцеву лікарню. Також ворог завдав удару по портовій та міській інфраструктурі.

Ситуація на Кінбурнській косі

Майже всю Миколаївську область було деокуповано до середини листопада. Непідконтрольною залишається тільки Кінбурнська коса, де розташовані три населені пункти. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що її звільнення – "питання тривалого часу".

Раніше окупанти мали сухопутний доступ до коси, утім наразі вона повноцінно не контролюється ні ЗСУ, ані російськими загарбниками.

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