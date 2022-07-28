Там не виключають, що Росія може спробувати заморозити конфлікт.

Росія може зупинити війну в Україні в будь-який момент, проте поки цього не відбувається. Оскільки не виключається варіант заморозки конфлікту, однозначних прогнозів немає.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що США і НАТО намагаються чинити тиск на Москву всіма можливими способами, щоб змінити стратегічні плани президента РФ Володимира Путіна.

"Росія ізольована. НАТО наближається до її кордонів і приєднує нових членів, а Путін виявляє, що його власні економічні показники стають все слабкішими і знижуються. І тому я думаю, що згодом Росія зрозуміє, що це був по суті стратегічний провал за багатьма пунктами. Але, з точки зору прогнозування, чи буде це ще кілька тижнів або місяців, або довше, важко сказати", - додала дипломат.

Сміт наголосила, що США зосереджені тільки на підтримці українських військ, щоб вони могли здобути перемогу

За її словами, заморожений військовий конфлікт є "однією з можливостей". Дипломат зазначила, що Росія часто вдається до подібної методики.

"У деяких випадках вони приходять і беруть під свій контроль або намагаються анексувати територію, як це було з Кримом, а потім намагаються зробити цю анексію реальністю", - обурилася Сміт.

Вона підсумувала, що міжнародне товариство буде "припиняти будь-які спроби" незаконної анексії української території.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський озвучив критичні терміни звільнення територій України.

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