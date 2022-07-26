Наступні тижні стануть вирішальними у протистоянні з Росією.

Україна повинна повернути захоплені Росією території протягом наступних 3-6 тижнів. В іншому випадку це стане набагато важче.

Про це заявив глава Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, який зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Politico.

За його словами, українські офіційні особи хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку необхідно відвоювати окуповані території.

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - сказав Сміт.

Він зазначив, що про це почув від Зеленського та інших високопосадовців.

Сміт додав, що цей період є важливим, адже зима з нижчими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

Нагадаємо, раніше військовий експерт заявив, що Україну чекає ще одна війна з РФ, яка "умогилить московський імперіалізм".

Вас також можуть зацікавити новини: