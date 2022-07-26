Україна повинна повернути захоплені Росією території протягом наступних 3-6 тижнів. В іншому випадку це стане набагато важче.
Про це заявив глава Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, який зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Politico.
За його словами, українські офіційні особи хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку необхідно відвоювати окуповані території.
"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - сказав Сміт.
Він зазначив, що про це почув від Зеленського та інших високопосадовців.
Сміт додав, що цей період є важливим, адже зима з нижчими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.
Нагадаємо, раніше військовий експерт заявив, що Україну чекає ще одна війна з РФ, яка "умогилить московський імперіалізм".