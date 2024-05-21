Відповідне рішення про повернення інструкторів може бути схваленим після завершення війни.

Сполучені Штати Америки нині не мають планів повертати військових інструкторів до України для тренувальних місій. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-22"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

Браун відзначив, що до лютого 2022 року військовослужбовці США були залучені до тренувального процесу в Україні, але зараз цього не відбувається.

"Зрештою, як цей конфлікт завершиться і ми будемо у кращих умовах, тоді я припускаю, ми отримаємо можливість повернути інструкторів. Але, наразі немає планів повернути інструкторів США до України", - наголосив Браун.

Відео дня

Військові інструктори з інших країн в Україні

Перед повномаштабним вторгненням Росії в Україну у лютому 2022 року країни Заходу відкликали своїх військових інструкторів з України.

У березні 2024 року стало відомо, що Канада планує відправити до України своїх військових інструкторів, якщо будуть виконані "певні умови". Такі інструктори виконуватимуть лише небойові завдання.

У травні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заговорив про можливість створення спеціальної коаліції західних країн, яка відправила б до України військовий навчальний персонал. За словами голови литовського МЗС, парламент країни вже надав дозвіл на проведення навчань на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: