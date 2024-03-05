За словами міністра оборони Канади, такі інструктори виконуватимуть лише небойові завдання.

Канада планує відправити до України своїх військових інструкторів, якщо будуть виконані "певні умови". Проте наразі таких умов поки що немає. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Global News.

Він зазначив, що будь-хто з канадських військових будуть направлені до нашої країни лише для виконання "небойових" завдань. За його словами, в Україні мають бути інші умови для повернення канадських військовослужбовців, які навчали українських солдатів до повномасштабної війни РФ.

"Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання", - сказав міністр.

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Відомо, що в межах операції "Об'єднувач", яка розпочалася у 2015 році після окупації Криму, Канада навчила понад 40 тисяч українських військових. Проте після повномасштабного вторгнення канадські інструктори перенесли своє навчання до Великої Британії, Латвії та Польщі.

"Ми провели низку обговорень з українцями, які говорять про те, що, коли умови будуть відповідними, ми зможемо повернутися", - наголосив Блер.

Водночас політик зауважив, що Збройні сили Канади не будуть брати участь в жодному бойовому завданні або "що може бути сприйнято як бойова роль".

Відправка військ НАТО в Україну: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про ймовірну відправку своїх військових до України в майбутньому, проте якщо це станеться, то військові не братимуть участь в бойових діях.

Водночас у Польщі вважають, що краще передати Україні військову техніку, ніж відправляти свої війська.

"У нас немає ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо і чітко нашим союзникам. У НАТО таких планів немає", - зазначив віце-прем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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