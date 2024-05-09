За словами голови литовського МЗС, парламент країни вже надав дозвіл на проведення навчань на території України.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заговорив про можливість створення спеціальної коаліції західних країн, яка відправила б до України військовий навчальний персонал, пише The Guardian.

Під час розмови з журналістами видання після зустрічі литовський міністр зі своїм британським колегою Девідом Камероном у Лондоні підтримав міністра закордонних справ Британії в тому, що Україна може використати зброю британського виробництва проти РФ.

Ландсбергіс також зауважив, що відмова президента Франції Еммануеля Макрона виключити присутність західних військ в Україні спонукала РФ погрожувати об'єктам Великої Британії та віддати наказ щодо проведення навчань з тактичної ядерної підготовки.

Відео дня

"Наші війська тренували українців в Україні до війни, і ми робили це протягом багатьох років. Тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним. Це могло б стати першим кроком в ініціативі президента Макрона", - підкреслив литовський міністр.

За його словами, навчати українців у їхній власній країні є "більш практичною" пропозицією, ніж навчання на території країн-членів НАТО.

"Вам не потрібно перевозити їх всю дорогу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може статися так, що інструктори, які перебувають в рамках коаліції і тренують українців в Україні, можуть бути захищені протиповітряною обороною, а це, своєю чергою, означає, що частина українського неба може бути захищена протиповітряною обороною", - запевнив голова литовського МЗС.

Ландсбергіс додав, що такий крок "скаже Путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні. Натомість ми будемо бачити, що потрібно, і ми адаптуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою".

Він зауважив, що парламент Литви вже надав уряду мандат на проведення навчань на території України, проте найкраще це робити у межах ширшої коаліції.

За словами литовського дипломата, в Україні наразі "є багато розчарувань".

"Українці дуже чітко дають зрозуміти, особливо Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, для чого потрібні батареї "Patriot" і як вони будуть використовуватися. Неможливо зробити це більш зрозумілим", - пояснив він.

"Збитки, які ми бачимо, - це наша провина, це наша поразка. Це звучить як успіх Росії, але вони можуть робити це із зав'язаними очима, якщо ми не можемо захистити українські міста. Вони просто бомбардують мозкові центри електромережі, які набагато важче полагодити. Дивлячись на наступну зиму, мені, чесно кажучи, дуже важко уявити, як країна переживе її", - попередив Ландсбергіс.

Відправка західних військ в Україну: останні новини

Своєю чергою прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте раніше теж заявляла про те, що її країна готова відправити свої війська на навчання в Україну. Проте, за її словами, Київ поки що не звертався з таким проханням.

"Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось буде підданий ядерному удару".

Зазначимо, що вперше про можливість відправлення військ в Україну заговорив президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, "не можна виключати" такого варіанту.

Водночас президент України Володимир Зеленський відповів на таку ініціативу та зазначив, якщо ці війська будуть навчати українських бійців на території нашої держави, то це буде набагто швидше, ніж відправляти наші бригади за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: