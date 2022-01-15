Раніше у Вашингтоні прогнозували, що за цієї провокацією може стати спроба перевороту.

Росія може вдатися до військової провокації, щоб виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Білий дім розповів про рівні цієї спецоперації.

Про це йшлося на брифінгу в Адміністрації президента США.

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що подібна провокації Кремля загрожує "широкомасштабному порушенню прав людини" і є військовим злочином.

Спецоперацію Москва проведе у разі, якщо США і Європі не вдасться запобігти ескалації дипломатичним шляхом.

"У рамках своїх планів Росія закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення – і ми бачили це раніше; ми бачили це до початку 2014 року, просто щоби зауважити, - в тому числі через диверсійну діяльність й інформаційні операції, звинувачуючи Україну у підготовці до неминучої атаки на російські сили на сході України. І російські військові планують почати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися між серединою січня і серединою лютого", - сказала вона.

Псакі підкреслила, що цей сценарій США бачили й раніше, включаючи поширення дезінформації не тільки у Східній Європі, а й у всьому світі.

Читайте такожЦРУ через шпигунів РФ в українських спецслужбах працює лише з деякими підрозділами - ЗМІ"У нас є інформація, яка вказує на те, що Росія вже завчасно розмістила групу оперативників для проведення фейкової операції на сході України. Оперативники навчені веденню бойових дій у міських умовах й використанню вибухонебезпечних речовин для здійснення актів саботажу проти проксі-сил РФ", - додала речниця Білого дому.

За словами Псакі, розвіддані вказують на те, що російські впливові особи вже починають фабрикувати українські "провокації" у соцмережах, щоби виправдати втручання Росії та посіяти розбрат в Україні.

"Наприклад, російські чиновники і впливові особи підкреслюють наративи про погіршення становища з правами людини в Україні і зростання войовничості українських лідерів. Це все поширення дезінформації", - попередила Псакі.

Також "ЗМІ" звинувачують Захід в ескалації напруженості, висвітлюють гуманітарні проблеми в Україні, які може вирішити втручання Росії й пропагандують російський патріотизм, щоби заохотити підтримку військових дій серед росіян.

"І, нарешті, протягом грудня російськомовний контент у соцмережах, що охоплює один із трьох наративів, збільшився у середньому майже на 350 постів у день, що на 200% більше, ніж у середньому за день у листопаді. Тому важливо зауважити, що люди бачать там, і назвати цю дезінформацію операцією під фейковим прапором", - підсумувала речниця Білого дому.

Загроза повномасштабного нападу Росії на Україну: що відомо

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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