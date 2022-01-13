Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджує, що російському главі Володимиру Путіну радять "варіанти", які нібито примусять Україну виконувати "Мінські угоди".

Про це він заявив в ефірі пропагандистського RTVI в інтерв’ю Тіні Канделакі.

Рябков стверджує, що поведінку керівництва України нібито не можна передбачити, тому у Москві розглядають різні варіанти дій в ескалації на російсько-українському прикордонні.

Дипломат додав, що дехто з оточення Путіна радить "покінчити" з питанням України, уточнивши, що йдеться про "тяжкий сюжет".

Читайте такожВ Росії поскаржилися на "непробивну позицію" НАТО і США щодо "гарантій безпеки""У голови Києва можуть прийти взагалі немислимі речі. Треба покінчити з цим, треба повернути Україну реально до виконання Мінського комплексу заходів. Що стосується потенційної реакції з нашого боку… Президенту військові спеціалісти постійно пропонують варіанти на випадок погіршення ситуації. Це тяжкий сюжет. І в публічному просторі він не має ні в якому разі світитися, оскільки це вже саме по собі розкачування ситуації", - заявив Рябков.

При цьому у МЗС Росії переконують, що вони нібито покликані вирішити ситуацію "дипломатичним шляхом".

Поразка РФ у переговорах зі США і НАТО

У середу, 12 січня, відбулися переговори Росії з представниками НАТО у форматі спецзасідання. Країни-члени Альянсу, коментуючи результати зустрічі, офіційно заявили, що відхиляють "гарантії безпеки" РФ щодо невступу в НАТО окремих країн, в тому числі України.

Крім того, у НАТО не відмовилися від розміщення військ на східних кордонах.

Своєю чергою, у Держдепі США були занепокоєні, що росіяни не взяли на себе зобов’язання прибрати війська з російсько-українського прикордоння.

Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ стягнуло близько 100 тисяч військових.

Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу нібито загрожують нацбезпеці країни.

Водночас у НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть лише члени організації й народи цих країн.