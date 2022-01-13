Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджує, що російському главі Володимиру Путіну радять "варіанти", які нібито примусять Україну виконувати "Мінські угоди".
Про це він заявив в ефірі пропагандистського RTVI в інтерв’ю Тіні Канделакі.
Рябков стверджує, що поведінку керівництва України нібито не можна передбачити, тому у Москві розглядають різні варіанти дій в ескалації на російсько-українському прикордонні.
Дипломат додав, що дехто з оточення Путіна радить "покінчити" з питанням України, уточнивши, що йдеться про "тяжкий сюжет".
Читайте такожВ Росії поскаржилися на "непробивну позицію" НАТО і США щодо "гарантій безпеки""У голови Києва можуть прийти взагалі немислимі речі. Треба покінчити з цим, треба повернути Україну реально до виконання Мінського комплексу заходів. Що стосується потенційної реакції з нашого боку… Президенту військові спеціалісти постійно пропонують варіанти на випадок погіршення ситуації. Це тяжкий сюжет. І в публічному просторі він не має ні в якому разі світитися, оскільки це вже саме по собі розкачування ситуації", - заявив Рябков.
При цьому у МЗС Росії переконують, що вони нібито покликані вирішити ситуацію "дипломатичним шляхом".
Поразка РФ у переговорах зі США і НАТО
У середу, 12 січня, відбулися переговори Росії з представниками НАТО у форматі спецзасідання. Країни-члени Альянсу, коментуючи результати зустрічі, офіційно заявили, що відхиляють "гарантії безпеки" РФ щодо невступу в НАТО окремих країн, в тому числі України.
Крім того, у НАТО не відмовилися від розміщення військ на східних кордонах.
Своєю чергою, у Держдепі США були занепокоєні, що росіяни не взяли на себе зобов’язання прибрати війська з російсько-українського прикордоння.
Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ стягнуло близько 100 тисяч військових.
Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу нібито загрожують нацбезпеці країни.
Водночас у НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть лише члени організації й народи цих країн.