Жителів Сумщини закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Ввечері у середу, 18 жовтня, російські окупанти атакували Суми дроном-камікадзе Shahed. У місті уражено обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

"Посеред ночі відбулося влучання БпЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в місті Суми", – сказано у повідомленні.

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У зв'язку з цим, на місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.

"Жителів Сумщини просимо перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також просимо не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання", – додали в ОВА.

Зазначимо, що о 22:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській області. Наразі тривогу через дрони також оголошено в кількох інших областях.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 18 жовтня росіяни атакували Миколаївщину. Біля 20:30 ворог здійснив удар по населеному пункту Степівської громади. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Крім того, вночі окупанти вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки загинули 5 людей, ще 5 – травмовані. Зруйновано частину будинку – поверхи з третього по п’ятий в одному з під’їздів.

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