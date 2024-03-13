Троє дітей перебувають у важкому стані.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня зросла до 44, серед них двоє немовлят.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. "У лікарнях Кривого Рогу триває боротьба за життя... Після вечірньої атаки ворога там восьмеро "важких". Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик", - написав він.

Після обстрілу до лікарень госпіталізували понад 20 людей, найменшим постраждалим немає й року - це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Інші поранені лікуватимуться амбулаторно.

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Що відомо про ракетний обстріл Кривого Рогу:

Близько 19:00 у Дніпропетровській ОВА повідомили про вибухи у місті та пожежу в одній з багатоповерхівок. Згодом з'явилися фото і видео частково зруйнованого житлового будинку.

Рятувальна операція тривала декілька годин, за її результатами повідомлялося про трьох загиблих та понад 40 постраждалих людей.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих та пообіцяв, що ми будемо завдавати Росії втрат у відповідь. "Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним", - додав він.

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