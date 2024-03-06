На місцях ударів працюють рятувальні служби.

Внаслідок нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів у рінзних частинах міста Суми є влучання та постраждалі.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. "Сьогодні вночі Суми атакували БПЛА типу "шахед". На жаль, є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби", - йдеться в заяві.

Зазначається, що постраждалим людям надають медичну допомогу. Наслідки російських ударів уточнюються. Людей закликають бути уважними під час повітряних тривог та спускатися в укриття.

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Нічна атака дронів по Україні: що відомо

Близько 21:40 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про загрозу застосування російськими загарбницькими військами безпілотників. Невдовзі їх помітили на Харківщині та Дніпропетровщині.

Під час повітряної атаки, які тривала понад п'ять годин, звуки вибухів чули в Одесі та у Хмельницькій області.Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони на Київщині.

Військові повідомляли, що групи дронів-камікадзе летіли по Україні з Чорного моря та з території Курської області.

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