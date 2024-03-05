Тривога охопила частину областей.

Ввечері Росія запустила по території Україні безпілотні літальні апарати, військові фіксують одразу декілька груп дронів в різних регіонах.

Тривогу олошено у Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Суспільне повідомляє, що в Одесі вже двічі лунали вибухи.

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Оновлено о 23:55: В Одесі пролунав новий вибух. Сили оборони півдня пишуть, що йде бойова робота сил протиповітряної оборони.

Оновлено о 23:41: Тривогу оголосили в Кіровоградській та Вінницькій областях.

Оновлено о 23:35: Чергова група "шахедів" з Чорного моря в напрямку Одеси.

Оновлено о 23:33: Чернігівська область - загроза застосування ударних дронів.

Оновлено о 23:22: Дрони летять в бік Сумщини з Полтавської області.

Оновлено о 23:10: За даними Повітряних сил Збройних сил України, ситуація з дронами наступна:

БПЛА на Полтавщині летять у напрямку Миргорода;

дві шрупи "шахедів" на Харківщині прямують північно-західним курсом;

"шахеди" на Херсонщині рухаються у напрямку Миколаївщини;

група донів на Одещині курсом на Вінниччину;

кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

Останні атаки "шахедів": що відомо

Минулої ночі окупанти також запускали ударні безпілотники по Україні, на Одещину БПЛА летіли декількома хвилями. Внаслідок атаки було пошкоджено рекреаційний об'єкт та приватний будинок, ніхто не постраждав.

Повітряні сили повідомили, шо запуск дронів здійснювався з окупованого Криму. Українська протиповітряна оборона збила 18 російських дронів-камікадзе з 22.

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