На Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та російськими військовими-мародерами.

У Сєвєродонецьку підірвали авто з окупантами.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. До прикладу, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами", - повідомив він.

За словами Гайдая, у результаті вибуху шестеро окупантів отримали поранення, з них четверо - важкі.

Нагадаємо, призначений російськими загарбниками у тимчасово окупованому Херсоні "голова обласної адміністрації" Володимир Сальдо потрапив до лікарні.

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