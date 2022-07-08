Зайшовши у місто, загарбники спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі від осель та почали грабувати.

Окупанти вивозять з порожніх квартир жителів Сєвєродонецька не лише побутову техніку, а й меблі.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щодня до Національної поліції надходять по півсотні заяв щодо зруйнованого житла на Луганщині. Переселенці дізнаються про те, що повертатися нікуди, від сусідів, яких депортували росіяни, або від тих, хто раніше виїхав на окуповану територію, а зараз навідалися в рідні міста та села", - зауважив він.

Гайдай додав, що Сєвєродонецьку зруйновано чи пошкоджено близько 80% житлових будинків.

За його словами, деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що, заплативши велику суму нелегальному перевізнику, знаходять вцілілу, але порожню квартиру.

"Зайшовши в місто, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі, а потім почали грабувати все підряд. Під’їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо добрі меблі, то виносять й їх. Мова вже не йде лише про побутову техніку", - повідомив Гайдай.

За словами Гайдая, окупанти призначили у місті чергового "коменданта", вже третього, але майно сєвєродончан продовжує зникати.

Нагадаємо,російські окупанти намагаються підмінити місцеву владу в Сєвєродонецьку. Вони намагаються провести перепис населення, яке залишилося, в тому числі й дітей.

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