Гауляйтер ДНР Пушилін видав розпорядження про створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої "ДНР" або росії.

Гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін підписав офіційне розпорядження про створення концтаборів на території тимчасово окупованої Донеччини. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, додавши фото розпорядження.

"Концтабори в Донецькій області. Тепер - офіційно. Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої днр або росії", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що окремо варто звернути увагу на "реадмісію, тому, що "у випадку "днр" ніяка реадмісія неможлива в принципі. Ніколи та нікому. Це означає довічне утримання в таборі".

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За словами Андрющенка, це банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем, які є повним аналогом нацистських концтаборів. "Хіба що без газових камер (хоча це не точно)", - підкреслив він.

У тексті розпорядження, датованого 20-м червня та підписаного Пушиліним, йдеться про створення "пункту тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства, які підлягають адміністративному видворенню за межі території РФ, депортації чи реадмісії".

Ситуація на окупованих територіях так званих "Л/ДНР"

Раніше повідомлялося, що чоловіків з реєстрацією в містах окупованої Донецької області не випускають за кордон так званої "ДНР" - ні в Росію, ні на окуповану частину Запоріжжя. Це робиться з метою зберегти "мобілізаційний резерв".

Також, за даними Генштабу, тимчасово окупованому Донецьку "військкомати" вже шукають офіцерів запасу навіть серед пенсіонерів.

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