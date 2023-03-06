Також окупанти уточнюють облікові дані солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

Російські загарбники вживають заходів для поповнення втрат свого окупаційного особового складу, які вони несуть у війні проти України. У тимчасово окупованому Донецьку "військкомати" почали шукати офіцерів запасу серед пенсіонерів.

"Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років", – йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, у готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює загарбницька військово-лікарська комісія.

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"Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи", – сказано у зведенні.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 6 березня, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було ліківдовано 153 770 російських загарбників. Ворог втратив загалом 3423 танки, 6703 бронемашини та сотні одиниць іншої техніки.

Раніше українські військові потужно вдарили по російських окупантах на Кінбурнській косі. Там знищено ворожу РСЗВ, артилерійську установку та склад з боєприпасами.

Крім того, бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ на одному з напрямків розбили цілий підрозділ окупантів. Більшість загарбників були вдягені у вкрадену форму ЗСУ.

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