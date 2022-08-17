В окупованій Донецькій області бойовики проводять мобілізацію.

Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому місті окупованої Донецької області не випускають за кордон так званої "ДНР". Українці не можуть виїхати ні в Росію, ні на окуповану частину Запоріжжя.

Про це передавати радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мобілізаційний резерв замкнутий в банановій республіці", - наголосив він.

За словами Андрющенка, обійти так звану "мобілізацію" можна за допомогою хабарів. За 40 тисяч рублів (близько 26 тисяч гривень) можна придбати довідку, що чоловік не підлягає мобілізації. Ще стільки ж потрібно буде доплатити "прикордонникам "ДНР", щоб виїхати в Росію.

"Розвага доступна далеко не всім, але користується останнім часом великим попитом. Охочих виїхати значно більше, ніж охочих померти за ідеали путінізму", - зазначив радник мера Маріуполя.

Як раніше повідомляв УНІАН, в "ЛНР" чоловіка забрали на війну, коли він прийшов за дитиною до дитсадка. На відео він відчайдушно чинить опір і кричить, що йому боляче.

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